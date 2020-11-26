У Данії тіла знищених норок почали підніматись з-під землі

Норки, які були знищені в Данії через побоювання з приводу мутації коронавірусу, не вдалося поховати належним чином. Тепер тіла тварин підіймаються з-під землі на поверхню.

Представник поліції Данії Томас Крістенсен пояснив, що при розкладанні тіл утворюються гази, від цього вміст і без того неглибоких могил збільшується в обсягах, тому тіло норки виштовхує з землі.

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У Західній Ютландії, де норки були масово поховані на військовому полігоні, поліція намагалася протистояти цьому страшному явищу та засипала тіла додатковою землею.

– Це природний процес. На жаль, один метр землі – це не просто один метр землі. Це залежить від типу ґрунту. Проблема в тому, що піщаний ґрунт Західної Ютландії занадто легкий, тож нам довелося сипати більше землі зверху, – пояснив Крістенсен.

Місцеві ЗМІ, при цьому, повідомляють, що тіла тварин могли бути поховані занадто близько до водойм і джерел підземних вод. Це викликає побоювання з приводу забруднення питної води.

Знищення норок в Данії

В середині листопаду у Данії знищено всі норкові ферми, заражені коронавірусом.

Усіх норок було вибраковано на 284 з 1 100 ферм, які вирощують тварин у країні. Під підозрою перебувають ще 25 норкових господарств, зазначило відомство.

Вибракування норок у Данії перетворилося на скандал, оскільки уряд був змушений визнати, що незаконно наказав умертвити всіх норок, хоча мав право вибракувати тільки інфікованих норок і тих особин, які перебували в межах 8 км від інфікованих тварин.