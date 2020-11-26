В Турции участники неудачного военного переворота в 2016 году получили по 79 пожизненных сроков заключения.

Был осужден бывший пилота ВВС Хусейн Тюрк, который в день переворота делал попытки нанесения ударов по зданию парламента, управлению спецназа МВД и управлению спутниковой связью.

Такой же приговор по тому же обвинению вынесли бывшему пилоту и подполковнику Хасану Хусну Баликджи.

До 79 пожизненных сроков осуждены Кемаль Батмаз, Хакан Чичек, Нуреттин Оруч, Харун Биниса. Они руководили событиями в день переворота с базы ВВС в Акинчи. База использовалась как плацдарм для переворота. Также соответствующий срок получил бывший лейтенант Мустафа Мете Кайгусуз, он отправлял инструкции пилотам.

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К пожизненному заключению с содержанием в тюрьме строгого режима приговорили бывшего генерала Тимурджана Эрмиша.

До 16 пожизненных сроков в тюрьме строгого режима приговорили пилота Муслима Маджита, действия которого привели к гибели 16 человек в здании администрации президента Турции в день переворота.

Всего к пожизненным срокам заключения в Турции осудили 27 человек.

В Турции в ночь на 16 июля была предпринята попытка военного переворота. Группа военных заявила, что взяла под контроль страну. Однако через несколько часов премьер Турции заявил, что переворота удалось предотвратить.

Тогда было сброшено взрывчатку на здание парламента, в Генеральном штабе были захвачены заложники, на центральной площади полицейские и военные открыли огонь по друг другу.

В результате попытки государственного переворота в Турции погиб 161 человек и 1 440 получили ранения, арестовано более 3 000 человек.

Источник: Анадолу