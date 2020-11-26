У Туреччині учасники невдалого військового перевороту у 2016 році отримали по 79 довічних термінів ув’язнення.

Було засуджено колишнього пілота ВПС Хусейна Тюрка, який в день перевороту робив спроби нанесення ударів по будівлі парламенту, управління спецназу МВС і управління супутниковим зв’язком.

Такий самий вирок за тим самим обвинуваченням винесли колишньому пілотові і підполковнику Хасану Хусну Балікджі.

До 79 довічних термінів засуджено Кемаля Батмаза, Хакана Чичека, Нуреттіна Оруча, Харуна Бініса. Вони керували подіями в день перевороту з бази ВПС в Акінчі. База використовувалася як плацдарм для перевороту. Також відповідний строк отримав колишній лейтенант Мустафа Мете Кайгусуз, він відправляв інструкції пілотам.

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До довічного ув’язнення з утриманням у в’язниці суворого режиму засудили колишнього генерала Тімурджана Ерміша.

До 16 довічних термінів у в’язниці суворого режиму засудили пілота Мусліма Маджіта, дії якого призвели до загибелі 16 осіб у будівлі адміністрації президента Туреччини в день перевороту.

Всього до довічних термінів ув’язнення у Туреччині засудили 27 осіб.

У Туреччині в ніч на 16 липня була здійснена спроба військового перевороту. Група військових заявила, що взяла під контроль країну. Однак через декілька годин прем’єр Туреччини заявив, що перевороту вдалося запобігти.

Тоді було скинуто вибухівку на будівлю парламенту, у Генеральному штабі були захоплені заручники, на центральній площі поліцейські та військові відкрили вогонь один по одному.

В результаті спроби державного перевороту в Туреччині загинула 161 людина і 1 440 отримали поранення, заарештовано понад 3 000 осіб.

Джерело: Анадолу