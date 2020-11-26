Вакцина понадобится котам: эксперт ВОЗ настаивает на животном происхождении Covid-19

Некоторые виды домашних любимцев, в частности кошки и собаки могут заразиться и быть носителями коронавируса, поэтому их необходимо будет вакцинировать.

Об этом заявил старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс.

— Не доказано, что они болеют или могут легко передать вирус, но они точно могут заразиться, — сказал эксперт.

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Версию заражения человека коронавируса от летучей мыши представитель лаборатории ВОЗ назвал “возможным, но маловероятным сценарием”.

— Вирус мог передаться от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и только потом — к человеку.

По мнению работников лаборатории ВОЗ, если коронавирус продолжит распространяться в мире ближайшие несколько лет, то вакцинация понадобится не только людям.

В то же время Франк Конингс заметил, что инфицированные норки гораздо опаснее домашних животных.

Коронавирус у норок

Случаи распространения коронавируса среди норок зафиксировали уже в почти десяти странах, в частности в Дании.

Согласно решению властей, фермеры уничтожили всех норок на фермах, так как они могут передавать вирус человеку.

Предприниматели, которые разводят таких грызунов, получат материальную компенсацию.