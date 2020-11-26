Вакцина знадобиться котам: експерт ВООЗ наполягає на тваринному походженні Covid-19

Деякі види домашніх улюбленців, зокрема коти та собаки, можуть заразитися та бути носіями коронавірусу, тому їх необхідно буде вакцинувати.
Про це заявив старший експерт лабораторії ВООЗ Франк Конінгс.
– Не доведено, що вони хворіють або можуть легко передати вірус, але вони точно можуть заразитися, – сказав експерт.
Читайте: Мутація коронавірусу у гризунів може викликати нову пандемію
Версію зараження людини коронавірусом від кажана представник лабораторії ВООЗ назвав “можливим, але малоймовірним сценарієм”.
– Вірус міг передатися від кажана до одного або декількох видів тварин, де у нього була можливість до них адаптуватися, і тільки потім – до людини.
На думку працівників лабораторії ВООЗ, якщо коронавірус продовжить поширюватися у світі найближчі декілька років, то вакцинація знадобиться не лише людям.
Водночас Франк Конінгс зауважив, що інфіковані норки набагато небезпечніші за домашніх тварин.
Коронавірус у норок
Випадки поширення коронавірусу серед норок зафіксували уже в майже десяти країнах, зокрема у Данії.
Згідно з рішенням влади, фермери знищили усіх норок на фермах, оскільки вони можуть передавати вірус людині.
Підприємці, які розводять таких гризунів, отримають матеріальну компенсацію.