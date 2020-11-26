Вакцина знадобиться котам: експерт ВООЗ наполягає на тваринному походженні Covid-19

Деякі види домашніх улюбленців, зокрема коти та собаки, можуть заразитися та бути носіями коронавірусу, тому їх необхідно буде вакцинувати.

Про це заявив старший експерт лабораторії ВООЗ Франк Конінгс.

– Не доведено, що вони хворіють або можуть легко передати вірус, але вони точно можуть заразитися, – сказав експерт.

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Версію зараження людини коронавірусом від кажана представник лабораторії ВООЗ назвав “можливим, але малоймовірним сценарієм”.

– Вірус міг передатися від кажана до одного або декількох видів тварин, де у нього була можливість до них адаптуватися, і тільки потім – до людини.

На думку працівників лабораторії ВООЗ, якщо коронавірус продовжить поширюватися у світі найближчі декілька років, то вакцинація знадобиться не лише людям.

Водночас Франк Конінгс зауважив, що інфіковані норки набагато небезпечніші за домашніх тварин.

Коронавірус у норок

Випадки поширення коронавірусу серед норок зафіксували уже в майже десяти країнах, зокрема у Данії.

Згідно з рішенням влади, фермери знищили усіх норок на фермах, оскільки вони можуть передавати вірус людині.

Підприємці, які розводять таких гризунів, отримають матеріальну компенсацію.