Бамбука не хватает: две панды покидают Канаду из-за пандемии Covid-19

Канада отправляет двух панд обратно в Китай из-за нехватки бамбука.

Пандемия коронавируса ударила по запасам свежего бамбука в стране, поэтому, чтобы прокормить панд, их необходимо отправить обратно в Китай.

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Получение разрешений на транспортировку двух медведей заняло много месяцев.

Зоопарк Калгари 27 ноября написал в Twitter, что в этот день панды отправляются домой.

After months of hard work to secure intl permits, TODAY is the day the giant pandas head home! Huge thank you to our partners at @flyyy & International Animal Lounge YYC for being part of the Er Shun & Da Mao’s journey home. Follow along as we #GetThePandasHome! #PandaExpress pic.twitter.com/RCICvOekiO — Calgary Zoo (@calgaryzoo) November 27, 2020

Эр Шун и Да Мао прибыли в Канаду в 2014 году и должны были остаться там на 10 лет в рамках соглашения между Канадой и Китаем.

По данным зоопарка, 99% рациона гигантской панды состоит из свежего бамбука, и каждая взрослая панда потребляет около 40 кг бамбука в день.

Зоопарк ранее импортировал бамбук из Китая, однако, потом пандемия коронавируса остановила большинство рейсов в марте.

В мае 2020 года зоопарк объявил, что ему придется вернуть двух животных на четыре года раньше.

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