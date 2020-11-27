PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Бамбука не хватает: две панды покидают Канаду из-за пандемии Covid-19

Канада отправляет двух панд обратно в Китай из-за нехватки бамбука.

Пандемия коронавируса ударила по запасам свежего бамбука в стране, поэтому, чтобы прокормить панд, их необходимо отправить обратно в Китай.

Читайте: Украина усилит контроль за ситуацией с появлением Covid-19 у норок

Получение разрешений на транспортировку двух медведей заняло много месяцев.

Зоопарк Калгари 27 ноября написал в Twitter, что в этот день панды отправляются домой.

Эр Шун и Да Мао прибыли в Канаду в 2014 году и должны были остаться там на 10 лет в рамках соглашения между Канадой и Китаем.

По данным зоопарка, 99% рациона гигантской панды состоит из свежего бамбука, и каждая взрослая панда потребляет около 40 кг бамбука в день.

Зоопарк ранее импортировал бамбук из Китая, однако, потом пандемия коронавируса остановила большинство рейсов в марте.

В мае 2020 года зоопарк объявил, что ему придется вернуть двух животных на четыре года раньше.

В Канаде появились необычные знаки

В эти выходные посетителей канадского национального парка встречали довольно необычным цифровым дорожным знаком: Не позволяйте лосям лизать вашу машину.

Как выяснилось, знаки были вывешены должностными лицами национального парка Джаспер в провинции Альберта на юго-западе Канады с целью попытаться помешать лосям слизывать дорожную соль с неработающих автомобилей.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх