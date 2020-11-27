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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Бамбука не вистачає: дві панди залишають Канаду через пандемію Covid-19

Канада відправляє двох панд назад до Китаю через брак бамбука.

Пандемія коронавірусу вдарила по запасах свіжого бамбука у країні, тому, щоб прогодувати панд, їх необхідно відправити назад до Китаю.

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Отримання дозволів на транспортування двох ведмедів зайняло багато місяців.

Зоопарк Калгарі 27 листопада написав у Twitter, що в цей день панди вирушають додому.

Ер Шун і Да Мао прибули до Канади у 2014 році і мали залишитися там на 10 років у рамках угоди між Канадою та Китаєм.

За даними зоопарку, 99% раціону гігантської панди складається зі свіжого бамбука, і кожна доросла панда споживає близько 40 кг бамбука на день.

Зоопарк раніше імпортував бамбук з Китаю, проте, потім пандемія коронавірусу зупинила більшість рейсів у березні.

У травні 2020 року зоопарк оголосив, що йому доведеться повернути двох тварин на чотири роки раніше.

В Канаді з’явилися незвичайні знаки

Цими вихідними відвідувачів канадського національного парку зустрічали досить незвичайним цифровим дорожнім знаком: Не дозволяйте лосям лизати вашу машину.

Як з’ясувалося, знаки були вивішені посадовими особами національного парку Джаспер у провінції Альберта на південному заході Канади з метою спробувати перешкодити лосям злизувати дорожню сіль з непрацюючих автомобілів.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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