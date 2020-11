Бамбука не вистачає: дві панди залишають Канаду через пандемію Covid-19

Канада відправляє двох панд назад до Китаю через брак бамбука.

Пандемія коронавірусу вдарила по запасах свіжого бамбука у країні, тому, щоб прогодувати панд, їх необхідно відправити назад до Китаю.

Отримання дозволів на транспортування двох ведмедів зайняло багато місяців.

Зоопарк Калгарі 27 листопада написав у Twitter, що в цей день панди вирушають додому.

After months of hard work to secure intl permits, TODAY is the day the giant pandas head home! Huge thank you to our partners at @flyyy & International Animal Lounge YYC for being part of the Er Shun & Da Mao’s journey home. Follow along as we #GetThePandasHome! #PandaExpress pic.twitter.com/RCICvOekiO

— Calgary Zoo (@calgaryzoo) November 27, 2020