Украинцы получили больше всего видов на жительство в ЕС в 2019 году

Украинцы в Европе стали лидерами среди получателей разрешений на работу. Больше всего убежище просили сирийцы, а россиянам позволяли воссоединиться семьям.

Китайцы больше всего получили разрешений на получение образования, говорится в отчете Евростата.

Наибольшей группой иностранцев, которая получила вид на жительство стали украинцы — 757 тыс. человек. Почти четыре из пяти разрешений им были выданы Польшей. Далее следовали:

граждане Марокко — 133 тыс.;

индийцы — 131 тыс.

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Франция выдала больше всего разрешений негражданам ЕС для образовательных целей: 90 тыс., или 23%. В этом она опередила Германию, которая приняла на обучение 61 тыс. человек, или 15%.

Странами ЕС, выдали больше всех разрешений на проживание по семейным обстоятельствам, были Германия (167 тыс., или 21%), Испания (144 тыс., или 18%), Италия и Франция (соответственно 101 тыс. и 98 тыс.).

Лидерами ЕС по выдаче разрешений на жительство иностранцам в расчете на тысячу человек собственного населения стали:

Мальта — 42 разрешения;

Кипр — 26 разрешений;

Польша — 19 разрешений;

Словения — 15 разрешений;

Люксембург — 14 разрешений.

Украинцы в ЕС

По неофициальным данным, на заработки уехал чуть не каждый десятый украинец

Самые популярные страны среди трудовых мигрантов — Польша, Италия, Германия, Чехия и Испания. Переводы, которые они пересылают в Украину колоссальные — почти 10% ВВП Украины.

В Украине решили взять это под контроль. В налоговой службе предложили облагать всех заробитчан.

Источник: Еurostat

Инфографика: Еurostat