Работа в Польше для украинцев: в каких сферах больше всего вакансий

Больше всего вакансий в Польше для украинцев в пищевой и перерабатывающей промышленностях. На эти отрасли приходится около 40% вакансий.
Об этом рассказал генеральный директор компании по международному трудоустройству Томаш Богдевич.
Он рассказал, что в Польше ждут работников из Украины, но 14-дневный обязательный карантин после прибытия все усложняет.
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Также возрождаются электроника, мебельная и логистическая отрасли.
— Компании со всей Польши приезжают к нам и ждут сотрудников. Мы говорим им, что, если они планируют увеличить производство и занятость, они должны сказать нам об этом гораздо быстрее, чем раньше. Ведь сейчас не все так просто, украинцы все еще обязаны проходить обязательный 14-дневный карантин, а только тогда смогут приступить к работе, — сказал он.
Польша закрывает авиасообщение с 43 странами мира
С 26 августа Польша запрещает международные пассажирские рейсы из 43 стран мира.
Украина в этот перечень не попала. Все гражданские самолеты с пассажирами, кроме рейсов, которые выполнятся с разрешения правительства Польши будут запрещены.
Ограничения будут действовать до 1 сентября.
Источник: Money. To się liczy