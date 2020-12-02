Еврокомиссия 2 декабря утвердила стратегию управления пандемией в зимние месяцы, когда увеличивается риск заражения коронавирусом.

— Стратегия рекомендует сохранять бдительность и осторожность в течение зимнего периода и до 2021 года, когда появятся безопасные и эффективные вакцины. После этого ЕК предоставит дальнейшие указания относительно постепенной и скоординированной отмены ограничительных мер, — говорится в заявлении.

Стратегия также содержит рекомендации, которых следует придерживаться до появления вакцин: физическое дистанцирование и ограничение социальных контактов, тестирование и отслеживание контактов, безопасные путешествия, поддержка психического здоровья населения в связи с пандемической усталостью и тому подобное.

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Дальнейшие рекомендации будут представлены в начале 2021 года.

В Еврокомиссии считают, что отказ от жесткого карантина сейчас может иметь негативные последствия и грозит третьей волной коронавируса после Рождества.

Первые граждане ЕС могут быть вакцинированы уже до конца декабря, только после этого ситуация улучшится.

Источник: ec.europa.eu