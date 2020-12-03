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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Намібія продає на аукціоні 170 слонів через посуху

Намібія виставила на продаж 170 диких слонів.

Таке рішення ухвалило Міністерство навколишнього середовища, лісового господарства та туризму країни.

Придбати тварин можуть як місцеві жителі, так й іноземці. Однак охочм взяти участь у торгах необхідно документально підтвердити, що у них є всі умови для утримання слонів. Іноземцям також потрібно надати митні документи, що дозволяють ввезення слонів в їх державу.

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У Намібії останні роки провели успішну кампанію з боротьби з браконьєрством через що популяція слонів значно зросла. У країні стурбовані, що слони через посуху будуть вторгатися у райони проживання людей.

Дві панди залишають Канаду через пандемію Covid-19

Канада відправляє двох панд назад до Китаю через брак бамбука.

Пандемія коронавірусу вдарила по запасах свіжого бамбука у країні, тому, щоб прогодувати панд, їх необхідно відправити назад до Китаю.

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Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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