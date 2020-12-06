В Британии анонсировали старт вакцинации от Covid-19 — дата

В Великобритании объявили о старте вакцинации от коронавируса 8 декабря.

Вакцина будет доступна в больницах, а запасы распределять в медицинских клиниках.

По предварительным данным, в стране будут доступны около 800 тыс. доз.

Первая партия ожидается уже во вторник, 8 декабря. Первые в очереди на нее это люди пожилого возраста после 80 лет, медицинские работники и жители домов престарелых.

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Британия дала разрешение на экстренное использование вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech.

В общем страна заказала 40 млн доз. Этого будет достаточно, чтобы вакцинировать треть населения.

По состоянию на 6 декабря в Великобритании зафиксировали более 1,7 млн инфицированных.

Вакцина от коронавируса в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вакцина против Covid-19 будет в Украине в марте-апреле 2021 года.

Кроме того, Украина на финальной стадии договоренностей по вакцине компанией Pfizer. Ее поставка ожидается в начале второго квартала 2021 года. Все закупки будут проводиться через государственное предприятие Медицинские закупки Украины.