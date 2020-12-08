Китай и Непал назвали новую официальную высоту горы Эверест (Джомолунгмы), которую совместно установили исследователи двух стран. Теперь она составляет 8 848 метров и 86 сантиметров.

До сих пор считалось, что гора имеет высоту 8 848 метров. Такие цифры установила геологическая служба Индии в 1954 году. Согласно последним данным получается, что гора оказалась на 86 сантиметров выше.

В то же время ранее Китай оценивал высоту горы в 8 844 метра, Непал не проводил своих измерений.

Читайте: 69-летний китайский альпинист без ног покорил Эверест

Обе страны договорились о совместном исследовании после того, как в Гималаях в 2015 году произошло землетрясение. Тогда геологи предполагали, что высота могла измениться на несколько метров.

Долгое время на Эверест нельзя было попасть из-за карантина. Но в ноябре этого года Непал открыл гору для альпинистов и тех, кто путешествует группами.

Однако туристы должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус, оформить страховку, пройти карантин по прибытии в страну и сдать повторный тест перед походом в горы.