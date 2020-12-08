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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Майже метр різниці: Китай і Непал назвали нову висоту Евересту

Китай і Непал назвали нову офіційну висоту гори Еверест (Джомолунгми), яку спільно встановили дослідники двох країн. Тепер вона становить 8 848 метрів і 86 сантиметрів.

Досі вважалося, що гора заввишки 8 848 метрів. Такі цифри встановила геологічна служба Індії у 1954 році. Згідно останніми данними виходить, що гора виявилася на 86 сантиметрів вищою.

Водночас раніше Китай оцінював висоту гори у 8 844 метра, Непал не проводив своїх вимірювань.

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Обидві країни домовилися про спільне дослідження після того, як у Гімалаях у 2015 році стався землетрус. Тоді геологи припускали, що висота могла змінитися на кілька метрів.

Тривалий час на Еверест не можна було потрапити через карантин. Але в листопаді цього року Непал відкрив гору для альпіністів і тих, хто подорожує групами.

Однак туристи повинні мати негативний результат тесту на коронавірус, оформити страховку, пройти карантин після прибуття в країну і здати повторний тест перед походом в гори.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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