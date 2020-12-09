Бідні країни зможуть забезпечити вакциною лише 10% населення

Бідні країни зможуть забезпечити вакциною від коронавірусу лише 10% населення. Для решти громадян препарату не вистачить, оскільки його розкупили більш заможні країни. Про це свідчать дані британської організації з захисту прав людини Amnesty International.

Деякі країни закупили таку кількість вакцини, яка в кілька разів перевищує чисельність населення. Найбільш забезпеченою наразі є Канада – вона може зробити щеплення кожному громадянину п’ять разів.

За даними організації, 67 країн світу ризикують залишитися без препарату. Водночас в Кенії, М’янмі, Нігерії, Пакистані та Україні наразі зафіксовано понад 1,5 млн інфікувань.

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Поширення коронавірусу у світі

9 грудня стало відомо про понад 68,5 млн випадків Covid-19 у світі. За період пандемії від ускладнень померло понад 1,5 млн пацієнтів.

Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Індія та Бразилія. Україна у рейтингу поширення хвороби посідає 17-те місце.

Джерело: Amnesty International