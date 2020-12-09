Людям, у которых раньше возникали серьезные аллергические реакции, не стоит вакцинироваться против коронавируса.
Об этом заявило Агентство по контролю за лекарствами и продуктами здравоохранения Великобритании после обнаружения аллергических реакций у вакцинированных.
Выяснилось, что у двух сотрудников Национальной службы здравоохранения возникла аллергическая реакция после прививки от коронавируса вакциной Pfizer и BioNTech. У них появилась анафилактическая реакция в виде кожной сыпи, падения артериального давления и одышки.
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У обоих мужчин серьезная аллергия, они носят с собой автоиньекторы с адреналином. Сейчас сотрудники прошли курс лечения и чувствуют себя хорошо.
Национальная служба здравоохранения Великобритании заявила, что с 9 декабря у всех пациентов, которым назначена вакцина Pfizer/BioNTech, будут спрашивать, есть ли у них аллергические реакции.
Великобритания начала вакцинацию от Covid-19
Великобритания 8 декабря начала массовую вакцинацию населения от коронавируса. Первым человеком в мире, который получил прививку от коронавируса, стала 90-летняя жительница Северной Ирландии.
Страна применяет вакцину от компаний Pfizer и BioNTech.