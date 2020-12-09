PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

В Украине планируют расширить перечень лиц, которых будут тестировать на Covid-19

В Украине могут расширить круг лиц, которым делают ПЦР-тест на коронавирус или тест на антиген.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Сейчас мы тестируем методом ПЦР людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни или попадают в больницу с пневмонией. Но я уже дал соответствующее задание, чтобы мы пересмотрели наши стандарты и расширили круг лиц, которых мы тестируем, в частности методом ПЦР и экспресс-тестами на антиген, которые уже начали поставлять в наши учреждения здравоохранения.

Читайте: В Украине зафиксировано 12 585 новых случаев Covid-19, но выздоровевших больше

В то же время министр отметил, что уменьшение количества новых больных не связано с сокращением тестирований. Просто в больницы стали реже обращаться с признаками болезни.

Также Максим Степанов добавил, что ураганное распространение Covid-19 в Украине удалось сбить. Ситуация с количеством новых больных стабилизировалась.

Кроме того, уменьшилось количество людей, нуждающихся в госпитализации.

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх