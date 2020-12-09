В Украине могут расширить круг лиц, которым делают ПЦР-тест на коронавирус или тест на антиген.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
— Сейчас мы тестируем методом ПЦР людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни или попадают в больницу с пневмонией. Но я уже дал соответствующее задание, чтобы мы пересмотрели наши стандарты и расширили круг лиц, которых мы тестируем, в частности методом ПЦР и экспресс-тестами на антиген, которые уже начали поставлять в наши учреждения здравоохранения.
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В то же время министр отметил, что уменьшение количества новых больных не связано с сокращением тестирований. Просто в больницы стали реже обращаться с признаками болезни.
Также Максим Степанов добавил, что ураганное распространение Covid-19 в Украине удалось сбить. Ситуация с количеством новых больных стабилизировалась.
Кроме того, уменьшилось количество людей, нуждающихся в госпитализации.