Людям, у яких раніше виникали серйозні алергічні реакції, не варто вакцинуватися проти коронавірусу.

Про це заявило Агентство з контролю за ліками та продуктами охорони здоров’я Великої Британії після виявлення алергічних реакцій у вакцинованих.

З’ясувалося, що у двох співробітників Національної служби охорони здоров’я виникла алергічна реакція після щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer і BioNTech. У них з’явилася анафілактична реакція у вигляді шкірного висипу, падіння артеріального тиску та задишки.

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В обох чоловіків серйозна алергія, вони носять з собою автоін’єктори з адреналіном. Нині співробітники пройшли курс лікування та почуваються добре.

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії заявила, що з 9 грудня у всіх пацієнтів, яким призначена вакцина Pfizer/BioNTech, запитуватимуть, чи є у них алергічні реакції.

Британія розпочала вакцинацію від Covid-19

Велика Британія 8 грудня розпочала масову вакцинацію населення від коронавірусу. Першою людиною у світі, яка отримала щеплення від коронавірусу, стала 90-річна мешканка Північної Ірландії.

Країна застосовує вакцину від компаній Pfizer та BioNTech.

Джерело: BBC