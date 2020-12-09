PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Валентина Летяк |

Израиль начинает вакцинацию от Covid-19 – дата

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале массовой вакцинации с 27 декабря.

По его словам, планируется делать до 60 тыс. прививок в день.

Все, кто вакцинировался, получит так называемый зеленый паспорт, то есть сможет свободно путешествовать.

Читайте: В Украине планируют расширить перечень лиц, тестировать на Covid-19

Израиль 9 декабря получил первую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer.

Нетаньяху сказал, что он первым пройдет вакцинацию.

Великобритания начала вакцинацию от Covid-19

Великобритания 8 декабря начала массовую вакцинацию населения от коронавируса.

Первым человеком в мире, который получил прививку от коронавируса, стала 90-летняя жительница Северной Ирландии.

Страна применяет вакцину компаний Pfizer и BioNTech.

Источник: The Jerusalem Post

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка