Израиль начинает вакцинацию от Covid-19 – дата

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале массовой вакцинации с 27 декабря.

По его словам, планируется делать до 60 тыс. прививок в день.

Все, кто вакцинировался, получит так называемый зеленый паспорт, то есть сможет свободно путешествовать.

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Израиль 9 декабря получил первую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer.

Нетаньяху сказал, что он первым пройдет вакцинацию.

Великобритания начала вакцинацию от Covid-19

Великобритания 8 декабря начала массовую вакцинацию населения от коронавируса.

Первым человеком в мире, который получил прививку от коронавируса, стала 90-летняя жительница Северной Ирландии.

Страна применяет вакцину компаний Pfizer и BioNTech.

Источник: The Jerusalem Post