Ізраїль починає вакцинацію від Covid-19 – дата

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок масової вакцинації з 27 грудня.
За його словами, планується робити до 60 тис. щеплень на день.
Всі, хто вакцинувався, отримає так званий зелений паспорт, тобто зможе вільно подорожувати.
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Ізраїль 9 грудня отримав першу партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer.
Нетаньяху сказав, що він першим пройде вакцинацію.
Британія розпочала вакцинацію від Covid-19
Велика Британія 8 грудня розпочала масову вакцинацію населення від коронавірусу.
Першою людиною у світі, яка отримала щеплення від коронавірусу, стала 90-річна мешканка Північної Ірландії.
Країна застосовує вакцину компаній Pfizer та BioNTech.
Джерело: The Jerusalem Post