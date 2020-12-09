Ізраїль починає вакцинацію від Covid-19 – дата

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок масової вакцинації з 27 грудня.

За його словами, планується робити до 60 тис. щеплень на день.

Всі, хто вакцинувався, отримає так званий зелений паспорт, тобто зможе вільно подорожувати.

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Ізраїль 9 грудня отримав першу партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer.

Нетаньяху сказав, що він першим пройде вакцинацію.

Британія розпочала вакцинацію від Covid-19

Велика Британія 8 грудня розпочала масову вакцинацію населення від коронавірусу.

Першою людиною у світі, яка отримала щеплення від коронавірусу, стала 90-річна мешканка Північної Ірландії.

Країна застосовує вакцину компаній Pfizer та BioNTech.

Джерело: The Jerusalem Post