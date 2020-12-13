Германия вводит жесткий карантин уже с 16 декабря

В Германии с 16 декабря закроют школы и большую часть розничной торговли за исключением продуктовых магазинов и аптек.

Такие меры приняли для дальнейшей борьбы с пандемией коронавируса, сообщила канцлер Ангела Меркель.

— Со среды розничная торговля будет закрыта, исключение будет сделано только для продуктов питания и необходимых товаров, — сказала Меркель в воскресенье по итогам переговоров с властями федеральных земель.

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Также принято решение закрыть парикмахерские. Таким образом власти решили ужесточить меры, принятые 2 ноября для подавления пандемии. Нынешние ограничения будут действовать как минимум до 10 января.

Всего в мире обнаружено 72,2 млн случаев заражения Covid-19. Умерли от болезни более 1,5 млн человек. Однако выздоровели почти 50,6 млн человек.

Лидерами по количеству больных остаются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Вакцинация от коронавируса в США начнется уже 14 декабря.