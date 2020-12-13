Німеччина вводить жорсткий карантин уже з 16 грудня

У Німеччині з 16 грудня закриють школи і більшу частину роздрібної торгівлі, окрім продуктових магазинів і аптек.

Такі заходи ухвалили для подальшої боротьби з пандемією коронавірусу, повідомила канцлер Ангела Меркель.

– З середи роздрібна торгівля буде закрита, виняток буде зроблено тільки для продуктів харчування і необхідних товарів, – сказала Меркель в неділю за підсумками переговорів з владою федеральних земель.

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Також вирішили закрити перукарні. Таким чином влада вирішила посилити заходи, ухвалені 2 листопада для придушення пандемії. Нинішні обмеження діятимуть мінімум до 10 січня.

Всього в світі виявлено 72,2 млн випадків зараження Covid-19. Померли від хвороби понад 1,5 млн осіб. Однак одужали майже 50,6 млн чоловік.

Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Вакцинація від коронавірусу в США почнеться вже 14 грудня.