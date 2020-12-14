Немецкая биофармацевтическая компания CureVac объявила о начале третьей фазы клинических испытаний кандидата на вакцину против коронавируса.

По данным CureVac, первый доброволец получил дозу в 12 мкг. В исследовании, как планируется, примут участие более 35 тыс. человек, проживающих в Европе и Латинской Америке. Первые результаты испытания ожидаются до конца марта 2021 года.

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— Полученные на сегодня данные по клинической безопасности и иммуногенности выглядят многообещающими. Мы надеемся, что это исследование также продемонстрирует эффективность нашей вакцины в предотвращении заражения коронавирусом, — заявил генеральный директор CureVac Франц Вернер Хаас.

Разработку кандидата на вакцину компания CureVac начала в январе 2020 года.

CureVac разрабатывает новый класс трансформационных препаратов на основе ринонуклеиновои кислоты (мРНК). Клинические испытания первой и второй фаз начались в июне и сентябре 2020 года.

Вакцина против коронавируса

В Канаду начались поставки вакцины против коронавируса.

В страну прибыли первые партии вещества, сообщил премьер-министр Джастин Трюдо. Накануне в Канаде одобрили вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech.

Источник: CureVac