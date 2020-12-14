Німецька біофармацевтична компанія CureVac оголосила про початок третьої фази клінічних випробувань кандидата на вакцину проти коронавірусу.

За даними CureVac, перший доброволець отримав дозу в 12 мкг. У дослідженні, як планується, візьмуть участь понад 35 тис. осіб, які мешкають у Європі та Латинській Америці. Перші результати випробування очікуються до кінця березня 2021 року.

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– Отримані на сьогодні дані щодо клінічної безпеки та імуногенності виглядають багатообіцяючими. Ми сподіваємось, що це дослідження також продемонструє ефективність нашої вакцини у запобіганні зараженню коронавірусом, – заявив генеральний директор CureVac Франц-Вернер Хаас.

Розробку кандидата на вакцину компанія CureVac розпочала у січні 2020 року.

CureVac розробляє новий клас трансформаційних препаратів на основі ринонуклеїнової кислоти (мРНК). Клінічні випробування першої та другої фаз розпочалися у червні та вересні 2020 року.

Вакцина проти коронавірусу

До Канади розпочалося постачання вакцини проти коронавірусу.

До країни прибули перші партії речовини, повідомив прем’єр-міністр Джастін Трюдо. Напередодні у Канаді схвалили вакцину проти коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech.

Джерело: CureVac