Всемирная организация здравоохранения отмечает, что после вакцинации против коронавируса людям необходимо будет носить защитную маску и придерживаться социальной дистанции.

По данным ВОЗ, вакцина от Covid-19 предотвращает развитие легочных заболеваний, вызванных вирусом SARS-COV-2, но неизвестно, защищает ли она в целом от заражения новым коронавирусом.

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По мнению представителей организации, изобретенная вакцина должна предотвратить вспышки коронавирусной инфекции, но не ее распространение.

Поэтому вакцинированные люди должны продолжать соблюдать все профилактические меры, а именно: часто мыть руки, соблюдать дистанцию ​​и носить маску.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 15 декабря в мире зарегистрировали 73 190 418 случаев коронавируса.

За весь период пандемии умерли 1 млн 627 тыс. пациентов, 51 323 676 человек выздоровели. Наибольшее количество больных в США — 16 942 822, Индии — 9 906 507, Бразилии — 6 929 409, России — 2 681 256, Франции — 2 379 915.

Источник: ВОЗ