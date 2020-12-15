Всемирная организация здравоохранения отмечает, что после вакцинации против коронавируса людям необходимо будет носить защитную маску и придерживаться социальной дистанции.
По данным ВОЗ, вакцина от Covid-19 предотвращает развитие легочных заболеваний, вызванных вирусом SARS-COV-2, но неизвестно, защищает ли она в целом от заражения новым коронавирусом.
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По мнению представителей организации, изобретенная вакцина должна предотвратить вспышки коронавирусной инфекции, но не ее распространение.
Поэтому вакцинированные люди должны продолжать соблюдать все профилактические меры, а именно: часто мыть руки, соблюдать дистанцию и носить маску.
Коронавирус в мире
По состоянию на утро 15 декабря в мире зарегистрировали 73 190 418 случаев коронавируса.
За весь период пандемии умерли 1 млн 627 тыс. пациентов, 51 323 676 человек выздоровели. Наибольшее количество больных в США — 16 942 822, Индии — 9 906 507, Бразилии — 6 929 409, России — 2 681 256, Франции — 2 379 915.
Источник: ВОЗ