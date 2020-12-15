Германия рассчитывает начать вакцинацию против Covid-19 до конца года

В Германии рассчитывают начать вакцинацию против коронавируса до конца 2020 года.

В таком случае, по мнению министра здравоохранения страны Йенса Шпана, до конца лета 2021 года прививки могут сделать около 60% жителей. Он убежден, что доступ к вакцине к этому периоду в Германии должны получить все желающие.

— Наша цель — чтобы разрешение на применение вакцины было получено еще до Рождества и чтобы мы еще в этом году смогли начать вакцинацию, в том числе и здесь, в Германии, — отметил он.

Читайте: CureVac объявила о третьей фазе испытаний вакцины против Covid-19

В то же время, во Всемирной организации здравоохранения убеждены, что вакцинация 60-70% населения будет достаточно для эффективной победы над пандемией Covid-19.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что вакцинация от коронавируса в Евросоюзе начнется в январе 2021 года.

Процесс будет запущен через несколько дней после лицензирования вакцины. Сразу после получения лицензии будут организованы поставки препарата во все страны ЕС.