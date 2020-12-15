Всесвітня організація охорони здоров’я зазначає, що після вакцинації проти коронавірусу людям необхідно буде носити захисну маску та дотримуватись соціальної дистанції.

За даними ВООЗ, вакцина від Covid-19 запобігає розвитку легеневих захворювань, спричинених вірусом SARS-COV-2, але невідомо, чи загалом вона захищає від зараження новим коронавірусом.

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На думку представників організації, винайдена вакцина має запобігти спалахам коронавірусної інфекції, але не її розповсюдженню.

Через це вакциновані люди повинні продовжувати дотримуватися усіх профілактичних заходів, а саме: часто мити руки, дотримуватися дистанції та носити маску.

Коронавірус у світі

Станом на ранок 15 грудня у світі зареєстрували 73 190 418 випадків коронавірусу.

За весь період пандемії померли1 млн 627 тис. пацієнтів, 51 323 676 осіб одужали. Найбільша кількість хворих у США – 16 942 822, Індії – 9 906 507, Бразилії – 6 929 409, Росії – 2 681 256, Франції – 2 379 915.

Джерело: ВООЗ