Німеччина розраховує почати вакцинацію проти Covid-19 до кінця року

У Німеччині розраховують почати вакцинацію проти коронавірусу до кінця 2020 року.

У такому разі, на думку міністра охорони здоров’я країни Йенса Шпана, до кінця літа 2021 року щеплення можуть зробити близько 60% жителів. Він переконаний, що доступ до вакцини до цього періоду у Німеччині повинні отримати всі охочі.

– Наша мета – щоб дозвіл на застосування вакцини був отриманий ще до Різдва і щоб ми ще в цьому році змогли почати вакцинацію, зокрема і тут, в Німеччині, – зазначив він.

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Водночас, у Всесвітній організації охорони здоров’я переконані, що вакцинації 60-70% населення буде досить для ефективної перемоги над пандемією Covid-19.

Напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що вакцинація від коронавірусу в Євросоюзі розпочнеться у січні 2021 року.

Процес буде запущено за декілька днів після ліцензування вакцини. Одразу після отримання ліцензії буде організовано поставки препарату в усі країни ЄС.