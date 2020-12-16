Израиль начнет массовую вакцинацию населения. Первым человеком, который получит прививку, станет премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Таким образом он хочет дать пример гражданам.

Первый этап состоится 20 декабря, во время него прививки сделают медицинским работникам, людям пожилого возраста, студентам-медикам, которые участвуют в борьбе с Covid-19.

На втором этапе вакцинируют лиц из групп риска, учителей, сотрудников тюрем и заключенных, военнослужащих, а затем остальных граждан.

Вакцину не получат дети до 16 лет, те, кто выздоровел от коронавируса, беременные женщины и аллергики.

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Когда Евросоюз утвердит вакцину

Европейский Союз может утвердить вакцину от коронавируса уже 21 декабря. Европейское агентство по лекарственным средствам рассмотрит препарат американской компании Pfizer.

Источник: Israel Info