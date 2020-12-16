Евросоюз может утвердить вакцину от Pfizer уже 21 декабря

Европейский Союз может утвердить вакцину от коронавируса фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech уже 21 декабря. В этот день Европейское агентство по лекарственным средствам соберется на соответствующее заседание.

Специалисты получили дополнительную информацию о вакцине от разработчиков, поэтому проведут встречу раньше, чем было запланировано.

Если же использование препарата не поддержат 21 декабря, следующее заседание состоится через восемь дней — 29 декабря.

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В США началась массовая вакцинация

14 декабря в США началась массовая вакцинация населения. Страна утвердила препарат от американской фармацевтической компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.

До этого использование этой вакцины также поддержали в Великобритании и Канаде. Первую прививку в США сделали медицинскому работнику.

Источник: Европейское агентство по лекарственным средствам