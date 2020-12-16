ВОЗ предупредила Европу о вероятности новой вспышки Covid-19

Из-за новогодних праздников Европа может столкнуться со новой волной пандемии коронавируса в начале нового года. Такие прогнозы дали специалисты Всемирной организации здравоохранения.

В заявлении ВОЗ говорится, что несмотря на достижение стабилизации ситуации в первые недели 2021 года будет наблюдаться увеличение количества больных.

Организация призывает граждан праздновать Новый год и Рождество на открытом воздухе, одевать маски и не пренебрегать правилами безопасной дистанции. В случае приглашения гостей домой специалисты советуют обеспечить проветривание и не снимать маски.

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Специалисты ВОЗ отправятся в Ухань, чтобы исследовать Covid-19

Сотрудники ВОЗ в январе поедут в провинцию Ухань, что в Китае. Они будут пытаться исследовать происхождение Covid-19 — определят, циркулировал ли вирус ранее и возьмут анализы у животных, которые могут его переносить.

Источник: Всемирная организация здравоохранения