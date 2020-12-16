PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Богданова |

ВОЗ предупредила Европу о вероятности новой вспышки Covid-19

Из-за новогодних праздников Европа может столкнуться со новой волной пандемии коронавируса в начале нового года. Такие прогнозы дали специалисты Всемирной организации здравоохранения.

В заявлении ВОЗ говорится, что несмотря на достижение стабилизации ситуации в первые недели 2021 года будет наблюдаться увеличение количества больных.

Организация призывает граждан праздновать Новый год и Рождество на открытом воздухе, одевать маски и не пренебрегать правилами безопасной дистанции. В случае приглашения гостей домой специалисты советуют обеспечить проветривание и не снимать маски.

Читайте: Украина и ВОЗ обсудили сотрудничество по противостоянию коронавирусу

Специалисты ВОЗ отправятся в Ухань, чтобы исследовать Covid-19

Сотрудники ВОЗ в январе поедут в провинцию Ухань, что в Китае. Они будут пытаться исследовать происхождение Covid-19 — определят, циркулировал ли вирус ранее и возьмут анализы у животных, которые могут его переносить.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка