Ізраїль розпочне масову вакцинацію населення. Першою особою, яка отримає щеплення, стане прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Таким чином він хоче дати приклад громадянам.

Перший етап відбудеться 20 грудня, під час нього щеплення зроблять медичним працівникам, людям літнього віку, студентам-медикам, які беруть участь у боротьбі з Covid-19.

На другому етапі вакцинують осіб з груп ризику, вчителів, співробітників тюрем та ув’язнених, військовослужбовців, а потім решту населення.

Вакцину не отримають діти до 16 років, одужалі від коронавірусу, вагітні жінки та алергіки.

Читайте: ВООЗ попередила Європу про ймовірність нового спалаху Covid-19

Коли Євросоюз затвердить вакцину

Європейський Союз може затвердити вакцину від коронавірусу уже 21 грудня. Європейська агенція з лікарських засобів розгляне препарат американської компанії Pfizer.

Джерело: Israel Info