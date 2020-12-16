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Факти / Світ
Людмила Богданова |

ВООЗ попередила Європу про ймовірність нового спалаху Covid-19

Через новорічні святкування Європа може зіткнутися з новою хвилею пандемії коронавірусу на початку нового року. Такі прогнози дали фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я.

У заяві ВООЗ йдеться, що попри досягнення стабілізації ситуації у перші тижні 2021 року буде спостерігатися збільшення кількості хворих.

Організація закликає громадян святкувати Новий рік та Різдво на відкритому повітрі, одягати маски та не нехтувати правилами безпечної дистанції. У випадку запрошення гостей додому фахівці радять забезпечити провітрювання та не знімати маски.

Читайте: Україна та ВООЗ обговорили співпрацю з протистояння коронавірусу

Фахівці ВООЗ вирушать до Уханю, щоб дослідити Covid-19

Співробітники ВООЗ у січні поїдуть до провінції Ухань, що у Китаї. Вони намагатимуться дослідити походження Covid-19 – визначать, чи циркулював вірус раніше та візьмуть аналізи у тварин, які можуть його переносити.

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров’я

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