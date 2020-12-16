Євросоюз може затвердити вакцину від Pfizer уже 21 грудня

Європейський Союз може затвердити вакцину від коронавірусу від фармацевтичних компаній Pfizer і BioNTech уже 21 грудня. У цей день Європейська агенція з лікарських засобів збереться на відповідне засідання.

Наразі фахівці отримали додаткову інформацію про вакцину від розробників, тому проведуть зустріч раніше, ніж було заплановано.

Якщо ж використання препарату не підтримають 21 грудня, наступне засідання відбудеться через вісім днів – 29 грудня.

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У США почалася масова вакцинація

14 грудня у США розпочалася масова вакцинація населення. Країна затвердила препарат від американської фармацевтичної компанії Pfizer та її німецького партнера BioNTech.

До цього використання цієї вакцини також ухвалили у Великій Британії та Канаді. Перше щеплення у США зробили медичному працівнику.

Джерело: Європейська агенція з лікарських засобів