Польша вводит новогодний локдаун — даты и ограничения

Власти Польши вводят общенациональный карантин в связи с негативной эпидемиологической ситуацией. Усиленные карантинные меры будут действовать с 28 декабря по 17 января.

Кроме этого, будет действовать комендантский час в новогоднюю ночь. Передвижения людей будут ограниченными с вечера 31 декабря до утра 1 января.

Отелям запрещено принимать туристов, путешествующих по служебной необходимости. Закроют также горнолыжные трассы, магазины (кроме продуктовых), заведения питания.

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Массовая вакцинация граждан в Польше

В Польше планируют провести вакцинацию населения в январе 2021 года. Прививки будет бесплатным для всех. Сейчас Польша заключила соглашение о поставках 60 млн доз препарата с различными разработчиками вакцины.

Источник: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej