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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Польща запроваджує новорічний локдаун – дати та обмеження

Влада Польщі запроваджує загальнонаціональний карантин у зв’язку з негативною епідеміологічною ситуацією. Посилені карантинні заходи будуть діяти з 28 грудня до 17 січня.

Крім цього, діятиме комендантська година у новорічну ніч. Пересування людей будуть обмеженими з вечора 31 грудня до ранку 1 січня.

Готелям заборонено приймати туристів, які подорожують за службовою необхідністю. Закриють також гірськолижні траси, магазини (окрім продуктових), заклади харчування.

Читайте: Перший прем’єр: Ізраїль розпочинає масову вакцинацію населення

Масова вакцинація громадян у Польщі

У Польщі планують провести вакцинацію населення у січні 2021 року. Щеплення буде безкоштовним для всіх. Наразі Польща уклала угоду про постачання 60 млн доз препарату з різними розробниками вакцини.

Джерело: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

Фото: Pexels

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