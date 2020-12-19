Трамп подписал двухдневный бюджет, чтобы избежать шатдауна в США

Палата представителей Конгресса США в полночь пятницы, 18 декабря, приняла проект бюджета, рассчитанный на два дня, чтобы избежать прекращения финансирования государственных учреждений (шатдауна). Позже законопроект одобрил американский сенат и подписал президент США Дональд Трамп.

Бюджет рассчитан на два дня и будет действовать до 20 декабря.

Это дает возможность законодателям от Демократической и Республиканской партий продолжить переговоры по законопроекту о поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса в размере $900 млрд, а также по законопроекту о государственных расходах до сентябре 2021 годп в размере $1, 4 трлн.

— Я думаю, что все стороны считают, что мы добиваемся хорошего прогресса в разработке крупного законопроекта о помощи, который будет обеспечивать ассигнования на весь год, — сказал лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Неделю назад Трамп уже подписал одобренный Конгрессом временный бюджет, который продолжал финансирования работы правительства США до 18 декабря.

Когда будет инаугурация 46-го президента США

20-я поправка к Конституции, которую ратифицировали в 1933 году, предусматривает проведение инаугурации 20 января 2021 года. С этого момента и начинается отсчет четырехлетней каденции нового президента.

В этот день новоизбранный глава Белого дома и его заместитель выступают с речью ко всем американцам.

Согласно подсчитанным голосам американцев, 46 президентом США станет представитель от Демократической партии Джозеф Байден, а его коллега Камала Харрис — первой в истории США женщиной вице-президентом.