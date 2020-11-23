Коллегия выборщиков 2020 — как в США голосуют представители штатов

Не все американцы понимают свою избирательную систему. Она достаточно сложная, многоуровневая, в ней достаточно исторических рудиментов, и большинство избирателей не погружаются в изучение этого вопроса. Они ограничиваются опусканием бюллетеня в урну для голосования, а дальше ждут изменений.
Однако мы уверены, что нет вещей, которые невозможно объяснить простыми словами. Поэтому Факты ICTV доступно рассказывают, что такое Коллегия выборщиков, почему это чуть ли не решающее звено в процессе избрания нового президента США и как она вообще формируется.
Выборы президента США состоялись 3 ноября 2020 года. По предварительному подсчету голосов, СМИ отдали победу демократу Джо Байдену. Однако есть особенность: результаты голосования американского народа не всегда определяют победителя.
Все мы помним выборы 2016 года, когда за Хиллари Клинтон проголосовали 65 844 610 американцев, а за Дональда Трампа на 3 млн меньше — 62 979 636. Несмотря на такие результаты, демократ проиграла республиканцу. И это уже четвертый случай в истории США.
Так произошло потому, что окончательное слово за Коллегией выборщиков, которая в этом году будет голосовать 14 декабря. Этот институт еще называют электоральным колледжем, куда входят 538 выборщиков.
Как формируется Коллегия выборщиков
США — это федеративная республика, куда входят 50 штатов. Все они разные по своей площади и плотности населения, поэтому формируя избирательную систему, нужно было пропорционально разделить весомость каждого штата. Так и образовалась Коллегия выборщиков, чтобы на федеральном уровне подсчета голосов равноценно представлялись интересы всех избирателей.
Конгресс США состоит из двух палат: верхней (100 сенаторов) и нижней (435 представителей от всех штатов). Чем больше население штата — тем больше у него представителей в нижней палате. Эта информация нужна для того, чтобы понять сколько выборщиков есть в каждом штате.
Например, штат Нью-Йорк представляют 27 конгрессменов и два сенатора, а всего получаем 29. Именно такое количество выборщиков республиканцы и демократы назначают в этом штате.
Формула остается одинаковой, а вот цифры меняются в зависимости от штата. Наибольшее количество выборщиков представлено в Калифорнии, этот штат традиционно поддерживает демократов и гарантирует им 55 пунктов.
Семь самых маленьких по населению штатов имеют всего по три выборщики, так же как и федеральный округ Колумбия (город-столица Вашингтон).
То есть американцы, выбирая своего президента, по сути, решают, какая из двух партий отправит своих выборщиков в коллегию, где собственно и состоится окончательное голосование.
Победитель забирает все: по такому принципу и побеждают кандидаты в каждом штате. Если скажем, в Джорджии население практически поровну поддержало кандидатов (Байден — 49,5%, Трамп — 49,25%), то все 16 электоральных голосов выборщиков идут демократу.
Вот так работает непрямая демократия, которая еще с 1788 года закреплена в Конституции США. Однако сейчас американцы считают эту систему устаревшей и хотят напрямую избирать президента.
Как и когда голосуют выборщики
Коллегия выборщиков не всегда собирается в полном составе: в основном они голосуют в здании Капитолия своего штата, а результаты записывают в протокол. Впоследствии этот документ в нескольких экземплярах отправляют:
- голове Сената США (как правило, это действующий вице-президент);
- архивариусу США;
- секретарю Сената штата;
- главному судье окружного суда.
На протяжении девяти дней адресаты получают свои конверты, а 6 января 2021 года новоизбранный Конгресс подсчитывает голоса. и глава Сената официально объявляет имена новых президента и вице-президента США.Читайте: Будущий вице-президент США: кто такая Камала Харрис и почему ее назначение историческое Потеря семьи и полвека в политике: что известно о демократе Байдене Громкие и непредсказуемые: чем запомнились выборы в США
Может ли выборщик-демократ проголосовать за республиканца
Теоретически, да. Для таких персон даже существует термин — faithless electors (ненадежный выборщик). В 2016 году их было аж десять, правда трем из них законы штата запретили голосовать вопреки народной воле.
Однако в 2020 году Верховный суд США разрешил властям штатов наказывать тех выборщиков, что не поддержали кандидата, за которого проголосовало большинство жителей их штата.
Когда будет инаугурация 46-го президента США
20-я поправка к Конституции, которую ратифицировали в 1933 году, предусматривает проведение инаугурации 20 января 2021 года. С этого момента и начинается отсчет четырехлетней каденции нового президента.
В этот день новоизбранный глава Белого дома и его заместитель выступают с речью ко всем американцам.
Согласно подсчитанным голосам американцев, 46 президентом США станет представитель от Демократической партии Джозеф Байден, а его коллега Камала Харрис — первой в истории США женщиной вице-президентом.
Предварительно голоса Коллегии выборщиков должны распределиться следующим образом: Байден — 306 голосов, а республиканец Дональд Трамп — 232.
София Телишевская
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