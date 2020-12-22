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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Сторонники Трампа проведут ему виртуальную “инаугурацию”

Сторонники действующего президента США республиканца Дональда Трампа, которые не согласны с результатами выборов, решили организовать ему виртуальную “инаугурацию”.

В Facebook даже создано событие под названием Вторая церемония инаугурации президента Дональда Трампа.

Мероприятие запланировано на полдень 20 января. В это же время должен быть приведен к присяге новоизбранный президент США Джо Байден.

— Мы группа частных лиц численностью 325 тыс., демонстрируем поддержку президенту Дональду Трампу. Мы не имеем никакого отношения к какой-либо официальной организации, — говорится в описании страницы.

В свою очередь, соцсеть Facebook добавила напоминание: Джо Байден — избранный президент. Его инаугурация как 46-го президента США состоится 20 января 2021 года.

Когда будет инаугурация 46-го президента США

20-я поправка к Конституции, которую ратифицировали в 1933 году, предусматривает проведение инаугурации 20 января 2021 года. С этого момента и начинается отсчет четырехлетней каденции нового президента.

В этот день новоизбранный глава Белого дома и его заместитель выступают с речью ко всем американцам.

Согласно подсчитанным голосам американцев, 46 президентом США станет представитель от Демократической партии Джозеф Байден, а его коллега Камала Харрис — первой в истории США женщиной вице-президентом.

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