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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Польша обновила правила въезда для украинцев — кому разрешать попасть в страну

С 28 декабря Польша ввела новые ограничения въезда в страну. Они будут действовать до 17 января 2021 года.

Среди нововведений появился 10-дневный карантин для всех, кто въезжает в Польшу организованным транспортом. Также запретили свободное перемещение в новогоднюю ночь: с 19.00 31 декабря 2020 года до 6.00 1 января 2021 года.

Приостановили работу торговых центров, обслуживание в гостиницах, функционирование инфраструктуры горнолыжных трасс, ограничили доступ к спортивной инфраструктуре.

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Пока будут действовать ограничения, право въезда на территорию Польши имеют граждане Украины, которые:

  • являются супругами, детьми граждан Польши, находятся под постоянной опекой граждан Польши;
  • имеют Карту поляка;
  • имеют право на постоянное или временное проживание;
  • имеют право на выполнение работ на территории Польши на той же основе, что и поляки, имеют разрешение на трудоустройство или подтверждение намерения выполнения сезонных работ;
    получают образование;
  • являются учеными, которые проводят исследования на территории Польши;
  • члены семей (супруги, дети) гражданина Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) — Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии;
  • имеют разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) — Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации;
  • являются водителями из сферы международных пассажирских, грузовых или комбинированных перевозок;
  • являются моряками, рыбаками, работниками морских добывающих или буровых платформ;
  • являются работниками дипломатических и консульских учреждений, представителями международных организаций и членами их семей;
  • являются пассажирами самолетов, осуществляющих международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, которое не подпадает под запрет воздушного движения и принадлежат хотя бы к одной из вышеперечисленных категорий граждан Украины, или имеют вид на жительство в Грузии, Японии, Канаде, Новой Зеландии, Тайланде, Республике Корея, Тунисе, Австралии;
  • въезжают в Польшу на основании национальной визы с целью репатриации, или как члены семьи (супруги, дети) репатрианта;
  • въезжают в Польшу для участия в спортивных мероприятиях;
  • въезжают в Польшу на основании визы, выданной с целью поработать по гуманитарным причинам;
  • въезжают в Польшу на основании визы, выданной для участия в программе Poland. Business Harbour;
  • являются иностранными предпринимателями и представителями иностранных субъектов предпринимательской деятельности.

Новогодний локдаун в Польше

Власти Польши вводят общенациональный карантин из-за негативной эпидемиологической ситуации. Усиленные карантинные меры будут действовать с 28 декабря по 17 января.

Кроме этого, будет действовать комендантский час в новогоднюю ночь.

Фото: Госпогранслужба

Источник: Госпогранслужба

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