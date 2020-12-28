Польща оновила правила в’їзду для українців – кому дозволять потрапити в країну

З 28 грудня Польща запровадила нові обмеження в’їзду в країну. Вони діятимуть до 17 січня 2021 року.
Серед нововведень з’явився 10-денний карантин для усіх, хто в’їжджає в Польщі організованим транспортом. Також заборонили вільне переміщення у новорічну ніч: з 19.00 31 грудня 2020 року до 6.00 1 січня 2021 року.
Призупинили роботу торгових центрів, обслуговування в готелях, функціонування інфраструктури гірськолижних трас, обмежили доступ до спортивної інфраструктури.
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Поки будуть діяти обмеження, право в’їзду на територію Польщі мають громадяни України, які:
- є подружжям, дітьми громадян Польщі, перебувають під постійною опікою громадян Польщі;
- мають Карту поляка;
- мають право на постійне або тимчасове проживання;
- мають право на виконання робіт на території Польщі на тій самій основі, що й поляки, мають дозвіл на працевлаштування, або підтвердження наміру виконання сезонних робіт;
- здобувають освіту;
- є науковцями, які проводять дослідження на території Польщі;
- є членами родин (подружжя, діти) громадянина Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі;
- мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір або Швейцарської Конфедерації;
- є водіями зі сфери міжнародних пасажирських, вантажних чи комбінованих перевезень;
- є моряками, рибалками, працівниками морських видобувних чи бурових платформ;
- є працівниками дипломатичних та консульських установ, представниками міжнародних організацій та членами їхніх сімей;
- є пасажирами літаків, які здійснюють міжнародний переліт з аеропорту, розташованого на території держави, що не підпадає під заборону повітряного руху та належать хоча б до однієї з вищеперерахованих категорій громадян України, або мають дозвіл на проживання у Грузії, Японії, Канаді, Новій Зеландії, Тайланді, Республіці Корея, Тунісі, Австралії;
- в’їжджають до Польщі на підставі національної візи з метою репатріації, або як члени родини (подружжя, діти) репатріанта;
- в’їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах;
- в’їжджають до Польщі на підставі візи, виданої з метою прибуття з гуманітарних причин;
- в’їжджають до Польщі на підставі візи, виданої з метою участі у програмі Poland. Business Harbour;
- є іноземними підприємцями та представниками іноземних суб’єктів підприємницької діяльності.
Новорічний локдаун у Польщі
Влада Польщі запроваджує загальнонаціональний карантин через негативну епідеміологічну ситуацію. Посилені карантинні заходи будуть діяти з 28 грудня до 17 січня.
Крім цього, діятиме комендантська година у новорічну ніч.
Фото: Держприкордонслужба