Польща оновила правила в’їзду для українців – кому дозволять потрапити в країну

З 28 грудня Польща запровадила нові обмеження в’їзду в країну. Вони діятимуть до 17 січня 2021 року.

Серед нововведень з’явився 10-денний карантин для усіх, хто в’їжджає в Польщі організованим транспортом. Також заборонили вільне переміщення у новорічну ніч: з 19.00 31 грудня 2020 року до 6.00 1 січня 2021 року.

Призупинили роботу торгових центрів, обслуговування в готелях, функціонування інфраструктури гірськолижних трас, обмежили доступ до спортивної інфраструктури.

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Поки будуть діяти обмеження, право в’їзду на територію Польщі мають громадяни України, які:

є подружжям, дітьми громадян Польщі, перебувають під постійною опікою громадян Польщі;

мають Карту поляка;

мають право на постійне або тимчасове проживання;

мають право на виконання робіт на території Польщі на тій самій основі, що й поляки, мають дозвіл на працевлаштування, або підтвердження наміру виконання сезонних робіт;

здобувають освіту;

є науковцями, які проводять дослідження на території Польщі;

є членами родин (подружжя, діти) громадянина Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі;

мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір або Швейцарської Конфедерації;

є водіями зі сфери міжнародних пасажирських, вантажних чи комбінованих перевезень;

є моряками, рибалками, працівниками морських видобувних чи бурових платформ;

є працівниками дипломатичних та консульських установ, представниками міжнародних організацій та членами їхніх сімей;

є пасажирами літаків, які здійснюють міжнародний переліт з аеропорту, розташованого на території держави, що не підпадає під заборону повітряного руху та належать хоча б до однієї з вищеперерахованих категорій громадян України, або мають дозвіл на проживання у Грузії, Японії, Канаді, Новій Зеландії, Тайланді, Республіці Корея, Тунісі, Австралії;

в’їжджають до Польщі на підставі національної візи з метою репатріації, або як члени родини (подружжя, діти) репатріанта;

в’їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах;

в’їжджають до Польщі на підставі візи, виданої з метою прибуття з гуманітарних причин;

в’їжджають до Польщі на підставі візи, виданої з метою участі у програмі Poland. Business Harbour;

є іноземними підприємцями та представниками іноземних суб’єктів підприємницької діяльності.

Новорічний локдаун у Польщі

Влада Польщі запроваджує загальнонаціональний карантин через негативну епідеміологічну ситуацію. Посилені карантинні заходи будуть діяти з 28 грудня до 17 січня.

Крім цього, діятиме комендантська година у новорічну ніч.

Фото: Держприкордонслужба