В США почти втрое увеличили помощь гражданам из-за пандемии

Палата представителей Конгресса США поддержала инициативу действующего президента США Дональда Трампа об увеличении прямых выплат гражданам страны в связи с пандемией коронавируса с $600 до $2 тыс.

В поддержку этой инициативы высказались 275 законодателей, против выступили 134. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената.

Выплаты в размере $600 предусматривались в рамках бюджета на 2021 финансовый год общим объемом до $2,3 трлн, содержащий пакет мер стимулирования экономики в связи с пандемией на сумму почти $900 млрд.

Уже после подписания документа американский лидер настаивал на том, чтобы Конгресс отдельно рассмотрел вопрос об увеличении прямых выплат гражданам до $2 тыс.

Коронавирус в США

США являются лидером по темпам распространения коронавируса в мире и смертности от осложнений, вызванных вирусом.

Эпидемию в стране пытаются остановить с помощью вакцины против коронавируса, которую утвердили в декабре, и начали процесс массовой вакцинации. Прививку сделал и новоизбранный президент Джо Байден, Трамп пока медлит с этим шагом.

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