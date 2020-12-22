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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Джо Байден сделал прививку от Covid-19

Новоизбранный президент США Джо Байден вакцинировался от коронавируса. Он сделал прививку препаратом производства компаний Pfizer и BioNTech в штате Делавэр.

Процесс вакцинации транслировали в прямом эфире несколько американских телеканалов. Будущая первая леди Джилл Байден также сделала прививку.

На следующей неделе вакцинируются от коронавируса будущая вице-президент Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф.

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Накануне прививки также сделали вице-президент США Майк Пенс и его жена Карен. Еще действующий президент Штатов Дональд Трамп пока не вакцинировался от Covid-19.

На прошлой неделе в США началась массовая вакцинация препаратом компаний Pfizer и BioNTech. Его эффективность оценивается в 95%.

21 декабря в США стартовала вакцинация препаратом компании Moderna, эффективность которого составляет 94,1%. Ожидается, что ее применение будет шире, чем Pfizer. Поскольку вакцина Moderna менее требовательна к условиям хранения.

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