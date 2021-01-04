Найти 11 780 голосов: Трамп в который раз требует изменить результаты выборов

Действующий президент США Дональд Трамп оказывал давление на госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера, чтобы тот пересчитал голоса президентских выборов и “нашел” для него 11 780 голосов. Руководство штата убеждало главу Белого дома, что это невозможно.

Об этом говорится в записи часового разговора между Трампом и Раффенспергером, которая оказалась в распоряжении The Washington Post.

В ходе этой беседы Трамп несколько раз менял тон в отношении однопартийца, общаясь с ним и в лестной форме и расплывчато угрожая уголовным преследованием за невыполнение просьбы президента.

— Смотри. Все, что я хочу — это найти 11780 голосов. Потому что мы выиграли этот штат, — говорил президент США.

В то же время Раффенспергер и генеральный советник его офиса в течение всего разговора отвергали утверждения Трампа. Они объясняли, что победа избранного президента США Джо Байдена с преимуществом в 11 779 голосов в штате Джорджия была справедливой и точной.

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Выборы в США прошли 3 ноября этого года. Стоит отметить, что в Штатах президента избирают не общенациональным голосованием, а через систему Коллегии выборщиков, которая распределяет голоса избирателей.

14 декабря прошло голосование членов Коллегии выборщиков. Согласно результатам, следующим президентом США должен стать демократ Джо Байден. Он набрал более 270 голосов. В то же время действующий президент страны Дональд Трамп набирает 232 голоса.