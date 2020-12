Трамп готовится к опровержению результатов выборов США — СМИ

Президент США Дональд Трамп встретился с группой законодателей-республиканцев, чтобы попробовать в Конгрессе доказать, что президентские выборы в США, которые прошли 3 ноября, были сфальсифицированы.

По словам главы администрации Белого дома Марка Медоуза, представители Конгресса провели встречу с Трампом и хотят опровергнуть победу Байдена на выборах.

Several members of Congress just finished a meeting in the Oval Office with President @realDonaldTrump, preparing to fight back against mounting evidence of voter fraud.

Stay tuned.

— Mark Meadows (@MarkMeadows) December 21, 2020