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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Трамп готовится к опровержению результатов выборов США — СМИ

Президент США Дональд Трамп встретился с группой законодателей-республиканцев, чтобы попробовать в Конгрессе доказать, что президентские выборы в США, которые прошли 3 ноября, были сфальсифицированы.

По словам главы администрации Белого дома Марка Медоуза, представители Конгресса провели встречу с Трампом и хотят опровергнуть победу Байдена на выборах.

 — Несколько членов Конгресса закончили встречу в Овальном кабинете с президентом Дональдом Трампом, готовясь дать отпор мошенничеству с голосами избирателей в связи с увеличением доказательств этого. Оставайтесь с нами, — написал Марк Медоуз.

По данным иностранных СМИ, на встрече присутствовали близкие сторонники Трампа из Палаты представителей.

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Конгресс 6 января 2021 года должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, которые подтвердили победу Джо Байдена. Как отмечают наблюдатели, попытки Трампа опровергнуть результаты выборов обречены на провал, поскольку большинство в Палате представителей Конгресса принадлежит демократам.

Ранее попытки Трампа обжаловать в судах результаты выборов в некоторых штатах не имели успеха.

Виртуальная “инаугурация” Трампа

Сторонники действующего президента США республиканца Дональда Трампа, которые не согласны с результатами выборов, решили организовать ему виртуальную “инаугурацию”.

Мероприятие запланировано на полдень 20 января. В это же время должен быть приведен к присяге новоизбранный президент США Джо Байден.

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