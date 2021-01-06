Лондонский суд продлил арест основателю WikiLeaks Ассанжу

На заседании Лондонского суд 6 января было решено отказать в освобождении под залог основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Уже больше года его экстрадиции добиваются в США. Причиной отказа судья назвал депрессивное состояние подсудимого, из-за чего он может покончить с собой и избежать правосудия.

Власти США обвиняют Джулиана Ассанжа в незаконной публикации секретных документов, в частности в 17-ти пунктах статьи — 10 лет лишения свободы за каждый, а также в сговоре ради компьютерного взлома — это еще пять лет тюрьмы.

В общем, если Ассанжа экстрадируют в США, ему грозит 175 лет лишения свободы, то есть пожизненное заключение.

Интересно, что на защиту основателя WikiLeaks выступили власти Мексики.

Президент страны заявил, что Ассандж заслуживает второй шанс, поскольку все это время оставался профессиональным журналистом.

МИД Мексики готово к началу соответствующей процедуры.

Источник: A News