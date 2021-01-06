Лондонський суд продовжив арешт засновнику WikiLeaks Ассанжу

На засіданні Лондонського суду 6 січня було вирішено відмовити у звільненні під заставу засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

Вже більше року його екстрадиції добиваються у США. Причиною відмови суддя назвав депресивний стан підсудного, через що він може скоїти самогубство та уникнути правосуддя.

Влада США звинувачують Джуліана Ассанжа у незаконній публікації секретних документів, зокрема у 17-ти пунктах статті – 10 років позбавлення волі за кожен, а також у змові заради комп’ютерного злому – це ще п’ять років в’язниці.

Загалом, якщо Ассанжа екстрадують до США, йому загрожує 175 років позбавлення волі, тобто довічне ув’язнення.

Цікаво, що на захист засновника WikiLeaks виступила влада Мексики.

Президент країни заявив, що Ассандж заслуговує на другий шанс, оскільки весь цей час залишався професійним журналістом.

МЗС Мексики готове до початку відповідної процедури.

Джерело: A News