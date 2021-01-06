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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Никогда не признаю поражение на выборах – Трамп

Дональд Трамп считает себе победителем президентских выборов в США и отказывается признавать свое поражение.

Об этом он заявил на митинге в Вашингтоне.

– Мы никогда не сдадимся, никогда не признаем поражение, – сказал Трамп.

Он также пообещал предоставить доказательства своей победы и продолжить борьбу.

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Митинг сторонников Трампа состоялась в связи с тем, что Сенат и Палата представителей Конгресса должны сегодня утвердить итоги выборов.

Выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. По итогам голосования коллегии выборщиков, Джо Байден набрал необходимые 270 голосов.

Инаугурация избранного президента США намечена на 20 января.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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