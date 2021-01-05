Вице-президент США обвинили Трампа в злоупотреблении властью

Избранный вице-президент США Камала Харрис обвинила действующего президента США Дональда Трампа в злоупотреблении властью из-за давления на руководство штата Джорджия.

По ее словам, обнародованная запись его разговора с государственным секретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером 2 января свидетельствует об этом, поскольку там действующий президент США требует пересчитать голоса выработке в его пользу и грозит госсекретарю открытием уголовного дела.

— Вы все слышали об этом записанном разговоре? Это, конечно, был голос отчаяния. Это было неприкрытое и дерзкое злоупотребления властью со стороны президента Соединенных Штатов, — заявила Харрис.

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Члены Конгресса Тед Лью и Кэтлин Райс направили главе ФБР письмо, в котором заявили, что Трамп участвовал в подстрекательстве к совершению преступлений на выборах или заговоре с намерением их совершить.

14 декабря коллегия выборщиков США утвердила победу Байдена на выборах. Конгресс США окончательно утвердит результаты выборов президента 6 января. Дональд Трамп до сих пор не признает поражения и называет выборы сфальсифицированными.

Выборы в США

Действующий президент США Дональд Трамп пытался повлиять на госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера, чтобы тот пересчитал голоса президентских выборов и “нашел” для него 11 780 голосов.

Во время этой беседы Трамп несколько раз менял тон разговора, общаясь с ним и одобрительно, и угрожая уголовным преследованием за невыполнение просьбы президента. В то же время Раффенспергер и генеральный советник его офиса в течение всего разговора опровергали утверждения Трампа.

Они объясняли, что победа избранного президента США Джо Байдена с преимуществом в 11 779 голосов в штате Джорджия была справедливой и точной.