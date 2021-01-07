Криптовалюта биткоин 7 января подорожала на 11,5%, или $3 тис. – до $38,3 тыс.

Согласно данным биржи Coindesk, курс биткоина обновил исторический максимум.

Еще вчера стоимость биткоина составляла $35 тыс.

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Цена биктоина постоянно растет и бьет исторические максимумы с 2020 года. Эксперты связывают эту тенденцию с пандемией коронавируса и тем, что гражданам США открыли доступ к биткоина.

В первый месяц 2021 года стоимость криптовалюты почти ежедневно обновляет рекорд.

Сегодняшний исторический максимум, вероятно, связан с протестами в США и решением Конгресса относительно победы Джо Байдена на выборах.

Источник: Coindesk